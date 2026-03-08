Basket in carrozzina i ragazzi di Panormus cedono a Roma ma raccolgono esperienza preziosa

Basket in carrozzina, i Ragazzi di Panormus cedono a Roma ma raccolgono esperienza preziosa Roma – Si interrompe nella capitale la striscia positiva dei Ragazzi di Panormus nel campionato di basket in carrozzina. I giovani palermitani, impegnati ieri 7 marzo 2026 in trasferta contro la squadra più titolata d'Italia, Santa Lucia, nata nel 1974 presso il complesso Fondazione Santa Lucia, hanno dovuto cedere il passo con il punteggio finale di 81-24. Un risultato netto, ma che porta con sé insegnamenti e spunti per crescere. La trasferta romana è iniziata molto presto: sveglia alle 3 del mattino per prendere il primo volo delle 6.00 dall'aeroporto di Palermo.