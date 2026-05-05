Nella regione Basilicata è stata firmata un’intesa tra il Commissario e l’Acquedotto Lucano per migliorare la gestione dei cantieri idrogeologici nei comuni locali. L’accordo prevede l’introduzione di nuove competenze tecniche da parte dell’ente gestore dell’acqua, con l’obiettivo di intervenire in modo più efficace sulle criticità del territorio. La collaborazione mira a coordinare meglio gli interventi e a ottimizzare le risorse disponibili per la manutenzione e la prevenzione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei cantieri idrogeologici nei comuni lucani?. Quali nuove competenze tecniche metterà in campo l'Acquedotto Lucano?. Perché la collaborazione tra questi due enti accelera i soccorsi?. Dove inizieranno concretamente i primi interventi dopo la firma?.? In Breve Accordo della durata di due anni tra Blasi e il direttore Cerciello Renna.. Istituzione di un tavolo tecnico per valutare opere e documentazione tra gli enti.. Interventi già avviati presso la zona di contrada Santa Lucia a Ferrandina.. Collaborazione volta a superare la frammentazione tra gestione idrica e monitoraggio geologico.. Il commissario Blasi e il direttore Cerciello Renna hanno siglato oggi un accordo strategico per proteggere i territori lucani dai rischi idrogeologici attraverso una gestione integrata delle risorse idriche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: intesa tra Commissario e Acquedotto per il territorio

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