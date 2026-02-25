Terra dei fuochi protocollo d' intesa tra Commissario Unico e Anas

È stato sottoscritto presso la sede di Anas Campania a Napoli un Protocollo di Collaborazione tra il Commissario Unico di Governo per la bonifica delle discariche, generale Giuseppe Vadalà e la responsabile di Anas Campania, Barbara Di Franco, finalizzato al rafforzamento delle attività di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Più controlli nella Terra dei Fuochi, intesa tra Prefettura e Camera di CommercioLa Prefettura di Napoli, insieme alla Camera di Commercio e alla sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha firmato un nuovo accordo per aumentare i controlli nella zona della Terra dei Fuochi.

Rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, ricognizione con il commissario Vadalà in PrefetturaIl commissario Vadalà ha avviato un’operazione di bonifica nella Terra dei Fuochi, dopo aver riscontrato un aumento di rifiuti abbandonati nelle campagne di Caserta.

Terra dei fuochi. Firmato a Caserta protocollo d’intesa. Conte: Sarà la terra dei cuoriIl governo mette in campo un piano di azione contro i roghi nella Terra dei Fuochi a dimostrazione della particolare sensibilità e determinazione del governo nel contrastare il fenomeno delle ... quotidianosanita.it

Terra dei Fuochi, controlli e pressing istituzionale dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’UomoSequestri e denunce tra Arzano e Melito mentre il Comitato per la Dignità e per la Vita sollecita ai Comuni trasparenza amministrativa e piena attuazione degli obblighi richiamati da Strasburgo a un a ... napolitoday.it

Nella Terra dei Fuochi entrano nel vivo le operazioni di pulizia e smaltimento dei rifiuti in numerose aree della provincia di Caserta, sotto la direzione del Commissario Unico Giuseppe Vadalà. Di Giovanni Basile - facebook.com facebook