Bartov | il sionismo l’Olocausto e il genocidio di Gaza

Un'analisi recente mette in luce come il sionismo si sia trasformato nel tempo, assumendo un ruolo centrale nello Stato e sviluppando caratteristiche che vanno oltre il suo aspetto originario. Secondo alcune fonti, questa ideologia avrebbe assunto connotazioni militariste, espansioniste e anche razziste, con un impatto considerato negativo sia sulla collettività che sull’individuo. La discussione si concentra sulla relazione tra questa ideologia e eventi storici come l’Olocausto e il conflitto a Gaza.

Il sionismo è “diventato l’ideologia dello Stato. E non è diventato solo militarista ed espansionista, ma anche razzista, estremamente violento, in definitiva un’ideologia che danneggia profondamente l’individuo e la collettività. Un’ideologia del genere non ha posto. È ironico e tragico che un movimento nato come tentativo di salvare gli ebrei dalla persecuzione, di dare loro un luogo sicuro – un processo di emancipazione, liberazione, un’aspirazione umanitaria – termini il suo cammino in modo razzista e violento”. Così Omer Bartov, professore ordinario di Studi sull’Olocausto e del Genocidio presso la Brown University di Providence, in un’intervista ad Haaretz.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Bartov: il sionismo, l’Olocausto e il genocidio di Gaza 'Il sionismo ha portato al genocidio. Deve scomparire' il nuovo libro di Omer Bartov Notizie correlate Leggi anche: Israele approva pena di morte per Palestinesi mentre il genocidio a Gaza prosegue. Albanese: "Bambini di Gaza sacrificabili, qui si picchia chi denuncia il genocidio"Primo Maggio dai palchi d’Italia con il lavoro che, come spesso accade, scivola in secondo piano. Contenuti e approfondimenti Si parla di: bartov sionismo; Israele: cosa è andato storto, il nuovo libro di Omer Bertov - L'intervista di Haaretz allo storico e studioso [intervista]. Camaldoli: Foa (storica), antisemitismo, sionismo, apartheid sono parole in guerra. Ma salvaguardare la libertà di criticareParole in guerra. Antisemitismo, Sionismo, Antisionismo, Apartheid: è il titolo della relazione svolta al convegno di Camaldoli dalla storica Anna Foa con l’intento di mettere ordine tra diverse ... agensir.it