Bartov | il sionismo l’Olocausto e il genocidio di Gaza

Da it.insideover.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'analisi recente mette in luce come il sionismo si sia trasformato nel tempo, assumendo un ruolo centrale nello Stato e sviluppando caratteristiche che vanno oltre il suo aspetto originario. Secondo alcune fonti, questa ideologia avrebbe assunto connotazioni militariste, espansioniste e anche razziste, con un impatto considerato negativo sia sulla collettività che sull’individuo. La discussione si concentra sulla relazione tra questa ideologia e eventi storici come l’Olocausto e il conflitto a Gaza.

Il sionismo è “diventato l’ideologia dello Stato. E non è diventato solo militarista ed espansionista, ma anche razzista, estremamente violento, in definitiva un’ideologia che danneggia profondamente l’individuo e la collettività. Un’ideologia del genere non ha posto. È ironico e tragico che un movimento nato come tentativo di salvare gli ebrei dalla persecuzione, di dare loro un luogo sicuro – un processo di emancipazione, liberazione, un’aspirazione umanitaria – termini il suo cammino in modo razzista e violento”. Così Omer Bartov, professore ordinario di Studi sull’Olocausto e del Genocidio presso la Brown University di Providence, in un’intervista ad Haaretz.🔗 Leggi su It.insideover.com

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'Il sionismo ha portato al genocidio. Deve scomparire' il nuovo libro di Omer Bartov

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