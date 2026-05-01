Albanese | Bambini di Gaza sacrificabili qui si picchia chi denuncia il genocidio

Un commento inedito ha attirato l’attenzione sui bambini di Gaza, con l’affermazione che sarebbero sacrificabili e che chi denuncia il genocidio viene picchiato. Nel frattempo, il Primo Maggio, tradizionalmente dedicato alle questioni del lavoro, viene spesso trascurato, soprattutto tra i giovani artisti presenti sui palchi italiani, per via di tematiche internazionali più discusse come quella di Gaza o della Flotilla.

Primo Maggio dai palchi d’Italia con il lavoro che, come spesso accade, scivola in secondo piano. Non è di moda come Gaza o come la Flotilla, quindi non è particolarmente considerato, soprattutto dai giovanissimi artisti sul palco. Tante le bandiere della Palestina sotto il palco del Concertone di Roma, altrettante a Taranto, in attesa che nel capoluogo ionico salga sul palco Francesca Albanese. “Taranto per molti versi è come la Palestina, è un duplice emblema di una sconfitta collettiva, ma anche della nostra possibilità di salvezza. È una ferita aperta, visibile, eppure scomoda, ignorata. Taranto come la Palestina è una zona di sacrificio. Un luogo in cui le regole vengono sospese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Albanese: "Bambini di Gaza sacrificabili, qui si picchia chi denuncia il genocidio" Notizie correlate Albanese sul palco del 1° maggio: "Bambini di Taranto sacrificabili come quelli di Gaza"Il lavoro passa ancora una volta in secondo piano ai concerti per il Primo Maggio, dove spopolano le bandiere per la Palestina Primo Maggio dai... Leggi anche: Mo: Corrado (Pd), 'su Albanese manipolazioni mentre a Gaza prosegue genocidio' Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Albanese alla Fiera del libro di Tunisi, 'nessuna neutralità davanti a Gaza'; Tornano a Salerno I Giovedì del Cinema dei Diritti Umani: tre storie vere di bambini coinvolti nella guerra - Pressenza; Pizzaballa ringrazia il grande cuore di Valle per Gaza: Gesti che cambiano il mondo; Rimini: all’ex Cinema Astoria in mostra i disegni dei bambini di Gaza. Albanese sul palco del 1° maggio: Bambini di Taranto sacrificabili come quelli di GazaIl lavoro passa ancora una volta in secondo piano ai concerti per il Primo Maggio, dove spopolano le bandiere per la Palestina ... msn.com HeArt of Gaza: lo sguardo dei bambini che attraversa il dolore e diventa arteCAMPI BISENZIO - Nelle bacheche del palazzo comunale è possibile visitare la mostra HeArt of Gaza, esposizione che raccoglie i disegni realizzati da ... piananotizie.it UNICEF Italia. . Le mamme e i bambini a Gaza non hanno più cibo, acqua, elettricità e medicine Aiutaci e sostieni gli interventi di UNICEF per garantire ad ogni bambino kit primo soccorso, assistenza e sostegno psicologico DONA ORA. - facebook.com facebook