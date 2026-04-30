Dal 4 maggio, la città si prepara ad accogliere il concorso internazionale dedicato alla musica, una manifestazione che ogni anno richiama artisti e appassionati da diverse parti del mondo. L’evento si svolge in diverse location della città, offrendo un palcoscenico a talenti emergenti e consolidati nel panorama musicale. La partecipazione internazionale contribuisce a rendere questa manifestazione un appuntamento atteso nel calendario culturale locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà ancora una volta la musica a trasformare Baronissi in un polo culturale di respiro internazionale. Dal 4 al 9 maggio 2026 torna l’atteso Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, giunto alla sua ottava edizione, con numeri in costante crescita e una partecipazione che supera i 600 musicisti provenienti da tutto il mondo. Le prestigiose sedi della Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e della Sala Astrolabio del Museo FRaC ospiteranno giovani interpreti e professionisti provenienti da Cina, Giappone, Russia, Svizzera, oltre che da tutte le regioni italiane. Un vero mosaico di culture musicali che per una settimana animerà la città con esibizioni, prove e momenti di confronto artistico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Concorso internazionale Città di Baronissi. manifestazione al via dal 4 maggio

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