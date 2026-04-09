A Baronissi torna l’Hanami al Parco del Ciliegio, con la fioritura dei ciliegi che segna l’arrivo della primavera. L’evento, previsto nel parco della Valle dell’Irno, si accompagna anche all’apertura di un concorso fotografico per il 2026. La manifestazione richiama visitatori e appassionati di fotografia, che potranno partecipare catturando i momenti della fioritura.

La magia della primavera giapponese arriva a Baronissi. Con la fioritura dei ciliegi, torna l’appuntamento con l’ Hanami presso il suggestivo Parco del Ciliegio, nel cuore della Valle dell’Irno. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Baronissi APS, invita cittadini e visitatori a vivere uno dei momenti più affascinanti della stagione primaverile, tra natura, colori e tradizione. Il ritorno dell’Hanami. In un’esplosione di sfumature rosa, il Parco del Ciliegio si trasforma in una cornice ideale per riscoprire il contatto con la natura e lasciarsi affascinare dalla bellezza effimera dei fiori, simbolo della cultura orientale. Per celebrare questo spettacolo, torna anche il concorso fotografico “Hanami a Baronissi”, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia e agli amanti del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi, torna l’Hanami al Parco del Ciliegio: al via il concorso fotografico 2026

Torna il concorso fotografico che premia le lavoratrici di MontesilvanoGiunge alla seconda edizione il contest fotografico “Il lavoro delle donne ieri e oggi”, dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno.

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