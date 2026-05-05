Baroni Assolavoro | Nuovo Ccnl innovativo più welfare e servizi

In Italia si sono svolti incontri in diverse città per illustrare i dettagli del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore. La nuova versione del contratto include modifiche riguardanti il welfare e i servizi offerti ai lavoratori. I rappresentanti dell’associazione di categoria hanno spiegato che l’obiettivo è aggiornare le condizioni contrattuali e migliorare le tutele nel settore. La serie di incontri ha coinvolto diverse realtà locali e si è concentrata sui cambiamenti introdotti.

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo voluto organizzare questa serie di incontri in tutta Italia per presentare i contenuti del rinnovo del nostro contratto di settore, siglato a metà dell'anno scorso. È un contratto particolarmente innovativo in cui abbiamo introdotto delle misure importanti, soprattutto nell'area del welfare e dei servizi ai lavoratori. Ci sentiamo sempre di più un datore di lavoro capace di assicurare, a tutti i candidati lavoratori che incontriamo, un accesso al lavoro facilitato e una capacità di contribuire alla continuità professionale di tutte le nostre persone". Così Francesco Baroni, presidente di...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Baroni (Assolavoro): "Nuovo Ccnl innovativo, più welfare e servizi" Notizie correlate Piano welfare docenti e ATA, sconti fino al 30% su beni e servizi tramite convenzione con Poste Welfare ServiziIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato dal 12 febbraio una nuova piattaforma digitale di welfare dedicata al personale scolastico e ai... Leggi anche: Welfare e parità di genere, nuovo riconoscimento per Trasimeno Servizi Ambientali Contenuti di approfondimento Si parla di: Assolavoro: Lavoratori tramite agenzia, 1 su 3 impiegato in Lombardia?. Baroni (Assolavoro): Nuovo Ccnl innovativo, più welfare e serviziAbbiamo voluto organizzare questa serie di incontri in tutta Italia per presentare i contenuti del rinnovo del nostro contratto di settore, siglato a metà dell'anno scorso. È un contratto particolarm ... adnkronos.com Lavoro, Baroni (Assolavoro): Novità Ccnl supportano competitività aziendeAbbiamo voluto fare questi incontri nelle case locali di Confindustria perché riteniamo che le novità che abbiamo introdotto nel Ccnl rafforzano ulteriormente il nostro ruolo come realtà che supporta ... touchpoint.news