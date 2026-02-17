Piano welfare docenti e ATA sconti fino al 30% su beni e servizi tramite convenzione con Poste Welfare Servizi
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato il 12 febbraio una piattaforma digitale di welfare, perché vuole offrire ai docenti e agli operatori scolastici accesso a sconti fino al 30% su beni e servizi. La nuova iniziativa si basa su una convenzione con Poste Welfare Servizi e mira a migliorare i benefici per il personale della scuola. Per esempio, gli insegnanti possono ora risparmiare su acquisti quotidiani grazie alle offerte dedicate.
Acquisti, sconti dal 10 al 30% riservati a docenti e ATA: guida alla nuova piattaforma welfare 2026Abbigliamento e Sport (10% – 20%): Coupon semestrali e sconti diretti presso i partner della moda tecnica e sportiva. Elettronica ed Elettrodomestici (fino al 15%): Prezzi riservati su computer, ... informazionescuola.it
