Piano welfare docenti e ATA sconti fino al 30% su beni e servizi tramite convenzione con Poste Welfare Servizi

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha lanciato il 12 febbraio una piattaforma digitale di welfare, perché vuole offrire ai docenti e agli operatori scolastici accesso a sconti fino al 30% su beni e servizi. La nuova iniziativa si basa su una convenzione con Poste Welfare Servizi e mira a migliorare i benefici per il personale della scuola. Per esempio, gli insegnanti possono ora risparmiare su acquisti quotidiani grazie alle offerte dedicate.

L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

