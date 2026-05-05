Barocco e cioccolata | un incontro tra pittura e alta pasticceria con degustazione guidata sulla storia dello zucchero
Mercoledì 6 maggio alle 18, presso il Caffè del Teatro in Corso A. Diaz 44, si terrà un evento organizzato dal Centro Diego Fabbri che combina arte e gastronomia. L'appuntamento prevede una degustazione guidata dedicata alla storia dello zucchero, accompagnata da una presentazione sulla mostra “Barocco”. L'iniziativa mette in relazione le opere d'arte del periodo barocco con creazioni di alta pasticceria a base di cioccolato.
Mercoledì 6 maggio alle 18 al Caffè del Teatro in Corso A. Diaz 44 il Centro Diego Fabbri propone un nuovo ed originale percorso dedicato alla grande mostra “Barocco. Il gran teatro delle idee” dal titolo “Incontri al Caffè.il gusto del Barocco”. Partendo dalle opere pittoriche esposte alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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