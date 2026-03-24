Al Museo dello Sbarco incontro con Filippo Ferba | visita guidata e presentazione del libro Arabel & Aster
Il 26 marzo, il Museo dello Sbarco - Le Ciminiere di Catania ospiterà un evento con Filippo Ferba, che terrà una visita guidata e presenterà il suo libro
Giovedì 26 marzo il Museo dello Sbarco - Le Ciminiere di Catania ospiterà un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia e alla narrazione autobiografica. Protagonista dell'evento sarà la presentazione del libro dell’ingegner Filippo Ferba, "Arabel & Aster - Fuga in Egitto".L’iniziativa prenderà il via alle ore 16:30 con una visita guidata al Museo dello Sbarco (su prenotazione), offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nei luoghi simbolo della memoria dello sbarco alleato in Sicilia. A seguire, alle ore 17:30, si terrà la presentazione del volume, che accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio narrativo attraverso oltre settant’anni di storia vissuta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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