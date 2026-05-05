Barbero lancia la petizione contro le nuove indicazioni | ’I Promessi sposi’ rimangano nel biennio delle superiori
“I ‘ Promessi Sposi ‘ non devono essere spostati al quarto anno delle superiori, ma restare al biennio”. Parola di Alessandro Barbero. Lo storico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale scende in campo a difesa dell’opera di Alessandro Manzoni e dei tanti insegnanti che non ne vogliono sapere di rinviare la lettura del noto testo al penultimo anno della secondaria di secondo grado, come suggerito dalle indicazioni per i licei presentate da Loredana Perla, pedagogista, direttore del dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università di Bari e presidente della Commissione di studio incaricata di rivedere i programmi scolastici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Una raccolta di contenuti
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