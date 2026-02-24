Parma va in ospedale a trovare il marito e scopre che è morto il giorno prima | riaperte le indagini

Una donna di Parma si è recata in ospedale per visitare il marito ricoverato e ha scoperto che era deceduto il giorno prima. La scoperta avviene durante un normale controllo, quando le viene comunicato che il marito non è più in vita. La notizia la colpisce improvvisamente, lasciandola senza parole. Le autorità hanno riaperto le indagini per chiarire le circostanze della morte, ancora avvolte nel mistero.

Una donna si è recata in ospedale per una visita al marito ricoverato e ha trovato il letto vuoto. Solo in quel momento le è stato comunicato che l’uomo era morto il giorno prima. Il caso, avvenuto nel 2024 a Parma e inizialmente archiviato, è stato ora riaperto. Lo riportano la Gazzetta di Reggio e la Gazzetta di Parma. La moglie aveva presentato querela contro l’ Azienda ospedaliera universitaria di Parma. Dopo una prima archiviazione da parte della Procura, l’avvocata che la assiste, Raffaella Pellini, ha ottenuto la riapertura delle indagini. L’ uomo, 49 anni, era ricoverato nel reparto di Diabetologia e Reumatologia dell’ospedale Maggiore per una malaria complicata da chetoacidosi diabetica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

