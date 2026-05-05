Baracche con vista sull' A24 | scatta lo sgombero su viale della Serenissima

Un accampamento di baracche è stato allestito in un'area verde lungo viale Serenissima, con vista sull'autostrada A24 Roma-L'Aquila. La zona ospitava giacigli di fortuna e strutture improvvisate, situate nella parte urbana dell'autostrada. Recentemente, è iniziato un intervento di sgombero per rimuovere le strutture abusive e ripristinare l'area. L'intervento coinvolge le autorità locali e le forze dell'ordine.

Giacigli di fortuna con vista sul tratto urbano dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila. Un accampamento è stato realizzato all'altezza di viale Serenissima in un'ampia area verde. L'area, di proprietà di Ferrovie dello Stato italiane e concessa a Città metropolitana, è stata segnalata per una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Baracche e degrado nell'area verde abbandonata: scatta lo sgombero della Polizia LocaleL'area era diventata teatro di segnalazioni da parte dei cittadini, con denunce per spaccio, bivacchi e occupazioni di fortuna Continuano le... Lo sgombero dell'ex istituto Salvemini di viale Michelangelo: "Famiglie smembrate e minacciate, caso irrisolto"La vicenda dello sgombero dell'ex istituto superiore Salvemini di viale Michelangelo, trasformato per anni in casa da diversi occupanti abusivi, è... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Risanamento Messina: novità per l'anfiteatro di Camaro San Paolo, proseguono i sopralluoghi in vista delle prossime demolizioni CLICCA PER LE FOTO. Roma: baracche, tende e rifiuti con vista sulla tangenziale estTende, vestiti, resti di cibo. Dopo l’intervento del 3 febbraio è stata eseguita un’ulteriore operazione con la bonifica del tratto della circonvallazione Salaria/tangenziale est compreso tra il ponte ... romatoday.it Ostaia de Baracche, sull’antica Via del Sale i piatti della tradizioneGenova – «Qui fuori, lungo il cammino dell’antica Via del Sale, passavano eserciti in armi e sostavano muli e mulattieri. Oggi, alla nostra tavola siedono soprattutto camminatori e appassionati di ... ilsecoloxix.it