Lo sgombero dell' ex istituto Salvemini di viale Michelangelo | Famiglie smembrate e minacciate caso irrisolto

Lo sgombero dell'ex istituto Salvemini di viale Michelangelo ha lasciato dietro di sé una situazione complessa, con molte famiglie coinvolte. L’edificio, che per anni era stato occupato illegalmente, è stato oggetto di interventi delle forze dell’ordine, mentre le persone coinvolte affermano di aver subito smembramenti e minacce. La vicenda rimane aperta, senza una soluzione definitiva all’orizzonte.

La vicenda dello sgombero dell'ex istituto superiore Salvemini di viale Michelangelo, trasformato per anni in casa da diversi occupanti abusivi, è tutt'altro che risolta. Almeno questo emerge da una nota dell'Asida (associazione sindacale per il diritto all'abitare) 12 Luglio, presieduta da Tony.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Tutto pronto per lo sgombero dell'ex istituto Salvemini: dopo anni gli abusivi dovranno andare viaL'edificio di viale Michelangelo di proprietà della Villa Heloise della famiglia Rappa era stato sequestrato nel 2014 e restituito nel 2022. Sgombero imminente: 31 famiglie usciranno dall’ex SalveminiL'ex istituto Salvemini in viale Michelangelo a Palermo si trova sull'orlo del collasso strutturale e giuridico.