Bar inagibile scatta la chiusura

Il responsabile dell’urbanistica e patrimonio del comune di San Prisco ha firmato un’ordinanza di chiusura per il Paradise Cafè, situato in via Agostino Stellato 108. La decisione è stata presa a causa di problemi che hanno reso il locale inagibile. La chiusura è immediata e riguarda tutte le attività all’interno del locale fino a eventuali future verifiche e interventi.

Il responsabile dell’area urbanistica e patrimonio, Francesco Mattiello, del comune di San Prisco ha adottato un provvedimento di chiusura per il Paradise Cafè di via Agostino Stellato al civico 108. Il provvedimento è stato adottato all’esito del sopralluogo posto in essere dalla guardia di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ristorante inagibile, scatta la chiusuraIl sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, ha disposto la chiusura del ristorante osteria steakhouse ‘La Spelunca’ in via Pietro Morelli,... Leggi anche: Aurorimessa condominiale inagibile, scatta la chiusura