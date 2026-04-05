Aurorimessa condominiale inagibile scatta la chiusura

L'autorimessa condominiale di via Galatina a Santa Maria Capua Vetere è stata chiusa dal sindaco, in seguito a un rapporto dei vigili del fuoco. Durante il sopralluogo, è stata riscontrata l'assenza di un attestato di rinnovo, portando alla decisione di bloccare l'accesso alla struttura. La decisione è ufficiale e immediata, senza ulteriori approfondimenti pubblici o dichiarazioni.

Chiusa l'autorimessa condominiale di via Galatina a Santa Maria Capua Vetere. Alla luce quindi delle irregolarità attestate è stata disposta l'interdizione ai locali dell'autorimessa e l'apposizione di ostacoli materiali impedenti l'accesso. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. L'audizione shock della commissaria: "Omertà, debiti e stanze chiuse a chiave. Qui la politica ha fallito" . 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Presunti dispetti e molestie, scatta la denuncia delle coinquiline: la lite condominiale finisce in Tribunale Ponte ammalorato, scatta la chiusura“Solo successive e più specifiche verifiche potranno dirci come intervenire per la messa in sicurezza del ponte e quindi la futura riapertura”,...