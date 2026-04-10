Ristorante inagibile scatta la chiusura

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la chiusura del ristorante ‘La Spelunca’, situato in via Pietro Morelli, 9. La decisione è stata presa a seguito di problemi legati alla sicurezza dell’attività. La chiusura è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore e riguarda l’intera struttura. Nessuna altra informazione sui motivi specifici che hanno portato a questa decisione è stata resa nota.

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, ha disposto la chiusura del ristorante osteria steakhouse ‘La Spelunca’ in via Pietro Morelli, 9.Il provvedimento è stato adottato dopo la nota de comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta.I caschi rossi dopo un sopralluogo presso la. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Aurorimessa condominiale inagibile, scatta la chiusura Blitz in un ristorante sushi sul Sempione: gravi irregolarità igienico-sanitarie, scatta la chiusuraNerviano (Milano), 19 marzo 2026 – Controlli a tappeto sul territorio: nella giornata di ieri gli agenti del Nucleo di Polizia Annonaria della... Si parla di: Aurorimessa condominiale inagibile, scatta la chiusura; Scoppia incendio nella pizzeria. Resterà chiusa per alcuni giorni.