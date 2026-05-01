Servizio civile al Mumec | bando per giovani nel museo di Arezzo

È stato pubblicato un bando per il servizio civile presso il Mumec di Arezzo, rivolto a due giovani interessati a partecipare. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 giugno. I volontari avranno il compito di gestire due attività all’interno del museo, contribuendo alle sue attività quotidiane. Non sono previsti stipendi, ma verranno riconosciuti alcuni benefici durante il periodo di servizio.

? Cosa sapere Bando servizio civile per due giovani presso il Mumec di Arezzo entro il 10 giugno.. I volontari gestiranno 2.000 reperti storici con un rimborso mensile di 507,30 euro.. Il bando per il servizio civile regionale, emanato con il decreto numero 8655 del 22 aprile 2026 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (parte III, supplemento 97 del 29 aprile 2026), apre una porta inedita per il Mumec di Arezzo attraverso l’iniziativa dell’associazione Il Mondo in Casa. Due giovani tra i 18 e i 29 anni potranno candidarsi per un progetto dal titolo Dietro le quinte di un Museo: esperienza pratica al Museo dei mezzi di comunicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizio civile al Mumec: bando per giovani nel museo di Arezzo Notizie correlate Il Mumec apre le porte al Servizio civile: pubblicato il bando riservato ai giovaniIl Mumec (Museo dei mezzi di comunicazione) segna una tappa storica nel suo percorso di apertura alla comunità e alle nuove generazioni. Avis cerca giovani volontari per il Servizio Civile Universale: via al bandoAperte le candidature per un anno di crescita personale e solidarietà nella donazione del sangue e midollo osseo. Aggiornamenti e dibattiti «Io scelgo il Servizio civile»: i giovani pensano al futuro. La corsa per 62mila postiI giovani dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti hanno un appuntamento: è quello con il Servizio civile universale. Sono più di 62mila i posti disponibili per il 2025 e chi vuole può fare domanda per ... corriere.it Corsa al Servizio civile: quasi 10mila domande per il nuovo bandoNel 2026 numeri da record per il bando per la selezione degli operatori volontari del Servizio civile universale. L'analisi dei dati relativi ai programmi e ai progetti promossi dalla Fondazione Amesc ... napolitoday.it