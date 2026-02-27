Servizio civile universale al Comune di Ancona aperto il bando C' è tempo fino ai primi di aprile
È stato aperto il bando per il servizio civile universale presso il Comune di Ancona, con scadenza alle 14 dell’8 aprile 2026. I cittadini interessati possono presentare la domanda entro questa data, che rappresenta l’unico termine per partecipare al programma. La procedura è aperta a chi desidera impegnarsi in attività di servizio presso il municipio.
ANCONA – C’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile 2026 per presentare la domanda per il Servizio civile universale con il Comune di Ancona.L’Ente informa a tal proposito che possono fare domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, dell’Unione Europea o extra UE regolarmente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
