Tutte le gare che salterà Lautaro | l’elenco completo

Lautaro Martinez salterà le prossime partite dopo aver subito un risentimento muscolare al soleo del polpaccio sinistro durante la trasferta di Champions contro il BodøGlimt. Gli esami medici hanno confermato il problema, che lo costringerà a rimanere fuori dal campo per alcune settimane. La sua assenza colpirà sicuramente la squadra in un momento importante della stagione. I medici hanno già prescritto un periodo di riposo e riabilitazione, lasciando aperta la possibilità di un suo rientro a breve.

Gare che salterà Lautaro. Le sensazioni negative della vigilia trovano conferma negli esami: Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare al soleo del polpaccio sinistro, infortunio rimediato nella trasferta di Champions contro il BodøGlimt. Il club nerazzurro ha diffuso una nota ufficiale: “Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”. La rivalutazione è fissata tra una settimana, ma le prime stime parlano di un’assenza di almeno tre settimane, con un orizzonte che potrebbe avvicinarsi al mese.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Sanremo 2026, i titoli di tutte le canzoni dei 30 cantanti in gara: l'elenco completo

Leggi anche: United Cup 2026: l’elenco completo dei partecipanti ed i capitani di tutte le Nazionali

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.