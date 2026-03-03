È stata annunciata la lista completa di tutte le squadre e i piloti che prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 del 2026. La stagione consiste in 24 gare e vede l’ingresso di un nuovo team, portando il totale a 11 squadre partecipanti. La competizione si prepara ad aprire i battenti con una griglia aggiornata rispetto alle stagioni precedenti.

Siamo giunti ai nastri di partenza della settantasettesima edizione del Mondiale di Formula Uno. Il 2026 ci regalerà altre 24 gare di altissimo livello con la novità che i team saranno 11 e non più 10. Lando Norris parte da campione del mondo assieme alla sua McLaren che ha dominato nei costruttori. Come detto, ci sarà una prima grande novità. Lo sbarco del team Cadillac nel Circus che porterà le vetture da 20 a 22. Al volante due volti noti come il messicano Sergio Perez e il finlandese Valtteri Bottas. Un altro cambiamento vedrà l’avvio dell’era Audi in Formula Uno che prenderà il posto della Sauber con i piloti che, tuttavia, rimarranno Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, tutte le squadre ed i piloti del Mondiale 2026. L’elenco completo

RAI Sport REPARTO CORSE e CHRONOGP - Speciale Formula 1 2026 - Parte 1

