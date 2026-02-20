La classifica delle 10 spiagge più belle del mondo 2026 | l’Italia in lista con La Pelosa e Lampedusa ecco chi c’è sul podio

La lista delle 10 spiagge più belle del mondo nel 2026 include anche due località italiane: La Pelosa e Lampedusa. La scelta si basa su recensioni di viaggiatori e fotografi che hanno visitato queste spiagge durante l’estate. La Pelosa si distingue per le sue acque cristalline e le sabbie bianche, mentre Lampedusa attira con i suoi fondali ricchi di vita marina. Le due spiagge sono tra le preferite di chi cerca relax e natura incontaminata.

C’è un momento preciso, verso la fine dell’inverno, in cui il freddo smette di essere romantico e diventa solo un ostacolo tra noi e il mare, il caldo dell’estate. È esattamente in questo periodo che arriva, puntuale come una promessa, la classifica delle spiagge più belle del mondo stilata dagli utenti di TripAdvisor. I “Travellers’ Choice Best of the Best Beaches 2026 ” non sono un semplice elenco, ma una bussola emotiva per sognare a occhi aperti e iniziare a pianificare la prossima fuga. Il riconoscimento è un vero e proprio bollino di eccellenza globale: viene assegnato a meno dell’1% degli 8 milioni di profili presenti sulla piattaforma, calcolando la quantità e la qualità delle recensioni verificate lasciate dai viaggiatori negli ultimi 12 mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La classifica delle 10 spiagge più belle del mondo 2026: l’Italia in lista con La Pelosa e Lampedusa, ecco chi c’è sul podio Leggi anche: La top 10 delle compagnie aeree più sicure al mondo: vince Etihad Airways, al secondo posto c’è Hong Kong, chiude il podio una sorpresa. E l’Italia? La classifica completa Leggi anche: Quali sono le spiagge più belle del mondo: due italiane tra i consigli di viaggio del 2026 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Auto, i modelli più venduti a gennaio 2026: la classifica; I 100 Nuotatori Protagonisti Del 2026: Classifica Dal n. 10 Al N. 1; Le migliori creme di frutta secca: la classifica delle 10 più sane, secondo Yuka; Singapore è in testa alla classifica dei 10 Paesi con maggiore diversità religiosa. La Francia è decima. Taylor Swift al primo posto (per il quarto anno) delle classifiche mondiali di vendite. Il pluripremiato Bad Bunny solo al quinto posto. Ecco la Top 10 completaLa cantante americana conquista il Global Artist of the Year 2025 con ricavi da record, superando Stray Kids, Drake e Bad Bunny ... ilfattoquotidiano.it Classifica WTA: Mboko entra in top 10, Muchova si ferma al n. 11. Balzo CocciarettoTennis - Ranking | In grande spolvero anche Elisabetta Cocciaretto che ritorna tra le prime 40 del mondo. Balzo in avanti di 18 posti per Maria Sakkari, tornano ad esserci due teenager in top 10 ... ubitennis.com La classifica del triangolare di Coppa Italia, con ancora una partita da disputare: mercoledì trasferta contro la Solbiatese #ForzaGrigi - facebook.com facebook CPG Italia Serie A Classifica e Risultati Giornata 17 @OfficialCSKALC @Namelessproclub @as_matrix38994 @MD__TRIX @AcAfragolese @LobbynotturneFC @eMetaCataniaC5 @UsFasanoeSports @APACHE_ESP @RemakeVPC @FucinaF x.com