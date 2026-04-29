Il Guardian ha stilato una lista delle sette spiagge più belle d’Italia, includendo località di diverse regioni. Tra queste, le spiagge del Conero, nelle Marche, sono state riconosciute come le più belle tra le spiagge libere e naturali del Paese. La classifica presenta anche altre località italiane, mettendo in evidenza le preferenze del giornale britannico e le caratteristiche di alcune spiagge considerate particolarmente suggestive.

Le Marche premiate dal Guardian. Il giornale britannico incorona quelle del Conero come le spiagge libere e naturali più belle d’Italia. Nella classifica svettano Sirolo e Numana al primo posto. Segue poi il Gargano, l’isola di Ponza e infine Pantelleria, l’isola d’Elba e la Maremma. "La Riviera del Conero è il gioiello più prezioso delle Marche, in una regione ancora in gran parte invariata dal turismo di massa. Raramente sentirai una lingua diversa dall’italiano, visto che sono tutti locali e altri italiani durante le vacanze estive. Su uno sfondo mozzafiato di scogliere calcaree coperte da pini, una serie di baie protette con acqua limpida verde-blu e ciottoli bianchi compongono questo tratto di costa all’interno del parco regionale del Conero - si legge nell’articolo firmato da Katie McKnoulty -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ecco le 7 spiagge più belle d'Italia: la classifica e le sorprese

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