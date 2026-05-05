Banda della polizia di Stato Grande successo del concerto

Domenica sera, alle 19, la Banda musicale della Polizia si è esibita nel Duomo in occasione delle celebrazioni dedicate a Santa Caterina da Siena. L’evento, organizzato dall’Arcidiocesi, ha attirato un pubblico numeroso che ha assistito alla performance della banda, che ha riscosso un grande successo tra i presenti. La manifestazione si inserisce nel calendario delle cerimonie religiose e culturali della giornata.

Grande successo del concerto, in onore di Santa Caterina da Siena, della Banda musicale della Polizia che si è esibita domenica, a partire dalle ore 19, in Duomo nell’ambito delle cerimonie organizzate dall’ Arcidiocesi. L’appuntamento, al quale hanno partecipato le massime autorità civili, religiose e militari della provincia, dopo un breve saluto del questore Ugo Angeloni, del cardinale Augusto Paolo Lojudice e del Rettore dell’Opera Metropolitana del Duomo Carlo Rossi, ha appassionato una Chiesa gremita di persone, che hanno ascoltato e applaudito le voci del tenore Cataldo Caputo e delle soprano Anna Kazlova e Federica Caseti Balucanti, accompagnate dalla musica della Banda diretta dal Maestro Maurizio Billi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banda della polizia di Stato. Grande successo del concerto Banda della Polizia di Stato: AIDA Notizie correlate Squilli di Libertà: il grande concerto della Banda per il 25 aprileSabato 25 aprile per l'81esimo anniversario della Liberazione è in programma il concerto della Banda Città di Forlì al Parco della Resistenza, alle... Leggi anche: Mulè al concerto inaugurale del 100° anniversario della costituzione della banda musicale della Gdf Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Banda della Polizia Locale, i concerti di maggio; La Banda della Polizia in concerto a Siena per santa Caterina; Banda della polizia di Stato. Grande successo del concerto; Concerto solenne a Siena per Santa Caterina: la banda della Polizia incanta il Duomo. Banda della polizia di Stato. Grande successo del concertoGrande successo del concerto, in onore di Santa Caterina da Siena, della Banda musicale della Polizia che si è esibita domenica, a partire dalle ore 19, in Duomo nell’ambito delle cerimonie ... lanazione.it Santa Caterina, la Banda della Polizia di Stato incanta il Duomo di SienaUna serata di grande partecipazione e intensità quella di ieri, 3 maggio, quando la Banda Musicale della Polizia di Stato si è esibita nella suggestiva cornice del Duomo di Siena, nell’ambito delle ce ... radiosienatv.it Farnese celebra Sant’Isidoro Agricoltore: concerto della Banda dei Carabinieri tra fede e memoria Comune di Farnese Giuseppe Ciucci Sindaco - facebook.com facebook Smantellata dalla Polizia a Bologna una banda di spacciatori stranieri che gestiva uno strutturato sistema di rifornimento della droga destinata alle piazze di spaccio in città: 2 i soggetti arrestati. Nel corso del blitz gli agenti hanno anche individuato un apparta x.com