Squilli di Libertà | il grande concerto della Banda per il 25 aprile

Il 25 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione, si svolgerà un concerto della Banda Città di Forlì al Parco della Resistenza. L’evento è previsto per le 16 e coinvolgerà il pubblico con un programma musicale dedicato alla ricorrenza. La manifestazione si svolge nel parco che ricorda i momenti storici legati alla Resistenza e alla liberazione.

Sabato 25 aprile per l'81esimo anniversario della Liberazione è in programma il concerto della Banda Città di Forlì al Parco della Resistenza, alle 16.30. La banda cittadina, diretta dal maestro Roberta Fabbri, eseguirà musiche di Bagley, Franceschelli, Verdi, Dalla, Roccardi, Mangani, Ellington.🔗 Leggi su Forlitoday.it Vagabondaggio di Giovanni Verga | Audiolibro Completo in Italiano Notizie correlate Musica e solidarietà a Niscemi: il 25 aprile un grande concerto per la rinascita della città dopo la franaLa comunità di Niscemi prova a rimettersi in gioco dopo i pesanti disagi causati dalla recente frana. Nell'81° anniversario del 25 aprile sarà onorato il valore della libertàVerona si appresta a celebrare l'81° anniversario della Liberazione con un programma articolato che intreccia memoria storica e riflessione civile,...