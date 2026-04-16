Foggia frode fiscale e bancarotta | arrestato il rappresentante legale di una cooperativa

A Foggia, la Guardia di Finanza ha arrestato il rappresentante legale di una cooperativa nel settore del trasporto su strada, nell’ambito di un’indagine su un presunto sistema di frode fiscale e bancarotta. L’ordinanza cautelare è stata emessa dalla procura locale e prevede gli arresti domiciliari. L’indagine riguarda pratiche illecite legate alla gestione finanziaria della cooperativa e al suo operato economico.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti del legale rappresentante di una società cooperativa attiva nel trasporto su strada, nell’ambito di un’inchiesta su un sistema di frode.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Frode fiscale e bancarotta tra Lecce e Foggia: sequestro da 2 milioni di euroCon le accuse di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indebita... Salento, accuse: frode fiscale e bancarotta fraudolenta, sequestri per oltre due milioni di euro Tribunale di FoggiaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: II inanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno concluso un’articolata attività di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Truffa e frode fiscale sull'eredità Agnelli, la Procura di Torino: Processate John Elkann. La difesa: Solo un passaggio procedurale atteso; Società di Barletta ma residenti in Francia, frode fiscale milionaria; Operazione Scacco Matto, frode fiscale da oltre un milione: un arresto e sequestri; Barletta:Frode fiscale e autoriciclaggio, sequestri per oltre un milione operazione Scacco Matto della Guardia di Finanza. INCHIESTA Foggia, frode fiscale e bancarotta: ai domiciliari il legale rappresentante di una cooperativaL’operazione si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali della Guardia di Finanza per il contrasto alle frodi fiscali. statoquotidiano.it Foggia, frode fiscale e bancarotta: arrestato il legale rappresentante di una cooperativa di trasportiArresti domiciliari a Foggia per il legale rappresentante di una cooperativa di trasporti, indagato per frode fiscale e bancarotta. Contestate fatture per oltre 5 milioni e debiti superiori a 12 milio ... trmtv.it Il presunto assassino del personal trainer di Foggia, Dino Carta, è stato ripreso da una telecamera di video sicurezza. Il filmato è stato mostrato dal Tg1. L'uomo è su una bici da passeggio, ha il cappuccio in testa, il volto non si riconosce. Pochi secondi dopo e - facebook.com facebook Personal trainer ucciso a Foggia, le ultime parole: «Ma che fai, mi spari». L'audio choc, il video e l'altra morte sospetta x.com