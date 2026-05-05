Bambino travolto da un centauro mentre gioca | trasferito al Santobono

A Fuorigrotta, un bambino di otto anni è stato investito da un centauro mentre si trovava nel nuovo parco di piazzale Tecchio. L’incidente è avvenuto mentre il bambino giocava all'aperto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito il piccolo al vicino ospedale Santobono. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Paura a Fuorigrotta dove un bimbo di appena 8 anni è stato investito mentre giocava nel nuovo parco di piazzale Tecchio. La dinamica non è chiara, ma a travolgere il bimbo sarebbe stata una persona in sella ad una moto. Il bambino, prontamente soccorso, è stato trasportato all'ospedale San Paolo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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