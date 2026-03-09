Anziano travolto da motozappa a Raffadali | il 70enne già trasferito al Civico di Palermo

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito a Raffadali dopo essere stato travolto da una motozappa durante un intervento nelle campagne. Dopo le prime cure all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stato trasferito al Civico di Palermo. L’incidente si è verificato mentre il pensionato lavorava nei campi. La situazione resta sotto osservazione.

Pensionato settantenne resta ferito per un incidente sul lavoro nelle campagne di Raffadali. L'anziano dopo un primissimo ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento è stato già trasferito al Civico di Palermo. L'anziano è finito fra le lame del mezzo agricolo mentre stava utilizzando una motozappa sull'appezzamento di terreno. La dinamica dell'incidente non è chiara e spetterà, laddove possibile, ai carabinieri ricostruirla. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Per operazioni sospette le abbiamo bloccato il conto, se vuole lo riattiviamo subito": 59enne perde 2. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Travolto dalla motozappa e gravemente ferito un uomo: i medici evitano l'amputazione di una gambaGrave incidente nelle campagne di Giardinello, precisamente in contrada Tanasso, dove ieri pomeriggio (sabato 21 febbraio), T.

Travolto mentre buttava la spazzatura: anziano ucciso da un’auto a Casalgrande, è caccia al pirata della stradaEra uscito di casa per un gesto quotidiano, buttare la spazzatura, quando è stato investito e ucciso sul colpo da un’auto che non si è fermata.