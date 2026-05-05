Bagnoli torna protagonista con il cinema

Dal 7 al 10 maggio 2026, il quartiere di Bagnoli ospiterà la quarta edizione del Bagnoli Film Festival, che si svolgerà presso il CineTeatro La Perla Multisala di Napoli. Durante questi quattro giorni, si terranno proiezioni di film e incontri pubblici dedicati al cinema. L’evento coinvolge attori, registi e spettatori, portando il quartiere al centro di un appuntamento culturale dedicato al cinema.

Dal 7 al 10 maggio 2026, il quartiere di Bagnoli si accende di storie, immagini e riflessioni con la quarta edizione del Bagnoli Film Festival, ospitata presso il CineTeatro La Perla Multisala di Napoli. Un appuntamento ormai riconoscibile nel panorama culturale campano, capace di unire cinema indipendente, impegno sociale e valorizzazione del territorio. L’ingresso popolare (5 euro) conferma la volontà degli organizzatori di rendere il cinema accessibile a tutti. La kermesse è organizzata da Giuseppe Borrone, storico del cinema e figura attiva nella promozione culturale e nella valorizzazione del cinema di autore. Il suo contributo, insieme a quello di altri operatori del settore, ha aiutato il festival a crescere, mantenendo però una forte identità territoriale e sociale.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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