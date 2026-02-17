Robert Duvall una vita magnifica da attore non protagonista con scappatelle tra cinema e tv
Robert Duvall ha scelto di vivere da attore non protagonista per la sua passione, nonostante le difficoltà economiche. A New York Times ha raccontato di aver apprezzato i viaggi e il fatto di essere pagato a giornata, preferendo ruoli che gli permettessero di alternare cinema e televisione. In passato, ha spesso lasciato il set per dedicarsi a piccoli ruoli che lo portavano in diverse città.
La vita da attore non protagonista piaceva a Robert Duvall. Disse al New York Times: “Viaggi, sei pagato a giornata. Non porti il peso del film sulle tue spalle, e spesso hai un ruolo migliore del protagonista”. La vita migliore del mondo, insisteva. Gli ha regalato la battuta memorabile del colonnello Kilgore in “Apocalypse Now”: “Mi piace l’odore del napalm di mattina”. E il ruolo di Tom Hagen, nel “Padrino”, anche questo diretto da Francis Ford Coppola. “L’avvocato con la borsa – parola di don Vito Corleone, che aveva preso l’orfanello sotto la sua protezione – che può rubare più di cento uomini con la rivoltella”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
