Due uomini armati hanno fatto irruzione in una abitazione in via Culiada a Feltre, aggredendo e legando una coppia nel bagno. I vicini, udendo le urla, hanno chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute prima che i rapinatori riuscissero a fuggire. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

? Cosa sapere Due malviventi hanno aggredito e legato una coppia in via Culiada a Feltre.. I vicini hanno allertato i carabinieri salvando i coniugi prima della fuga dei rapinatori.. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile, due malviventi con il volto coperto hanno aggredito una coppia di coniugi in via Culiada a Feltre, legandoli e rinchiudendoli nel bagno prima di fuggire dopo aver razzionato l’abitazione. L’episodio, che ha scosso la quiete del quartiere, si è consumato quando i due rapinatori sono entrati nell’abitazione dei due abitanti, immobilizzandoli per poter cercare beni all’interno della casa. La violenza subita dalla coppia non è rimasta isolata: le grida di aiuto lanciate dalle vittime sono state intercettate dai vicini di casa, i quali hanno reagito immediatamente contattando i carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feltre, rapina in casa: legati in bagno, i vicini salvano la coppia

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