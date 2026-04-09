Bagno a Ripoli la Testa di Medusa all’Opificio | via al restauro

A Bagno a Ripoli, l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze si occuperà del restauro della scultura marmorea chiamata Testa di Medusa, risalente al XVI secolo. La scultura è di proprietà comunale e sarà sottoposta a interventi di recupero presso il laboratorio fiorentino. La decisione di affidare il lavoro all’Opificio è stata presa dal Comune di Bagno a Ripoli.

Sarà l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze a realizzare il restauro della Testa di Medusa, scultura marmorea del Cinquecento di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli. L’istituto fiorentino, punto di riferimento nazionale per la conservazione e il restauro delle opere d’arte, ha accolto la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Arte: all’Opificio delle Pietre Dure il restauro della Testa di MedusaBagno a Ripoli (FI), 9 aprile 2026 – L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze realizzerà il restauro della Testa di Medusa di proprietà del Comune di... Leggi anche: Tramvia a Bagno a Ripoli, i binari approdano al futuro capolinea Arte: all’Opificio delle Pietre Dure il restauro della Testa di MedusaIl famoso istituto realizzerà su richiesta del Comune di Bagno a Ripoli il restauro dell’opera marmorea originariamente collocata nel Ninfeo del Giambologna a Grassina. Primo passo, un’indagine diagno ... msn.com Testa di Medusa (Scuola Giambologna), restauro all'OpificioStamani il trasferimento dal palazzo comunale di Bagno a Ripoli al laboratorio fiorentino Bagno a Ripoli (FI), 9 aprile 2026 – L’ Opificio delle Pietre Dure di Firenze realizzerà il restauro della Tes ... nove.firenze.it