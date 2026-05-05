Bad Bunny sconvolge il Met Gala 2026 | il look da anziano che lascia tutti senza parole FOTO e VIDEO

Al Met Gala 2026, il cantante ha attirato l’attenzione indossando un look da anziano, con un completo che riproduce le caratteristiche di una persona molto avanti con gli anni. La sua presenza ha suscitato grande curiosità tra i presenti, grazie anche alla trasformazione visiva e ai dettagli del costume. Sono circolate foto e video dell’evento che mostrano la sua apparizione sul red carpet in questa versione insolita.

Il Met Gala 2026 ha regalato uno dei momenti più sorprendenti della serata quando Bad Bunny è apparso sul red carpet completamente trasformato. L’artista portoricano, 32 anni, si è presentato all’evento del 4 maggio 2026 a New York con un trucco prostetico che lo faceva sembrare invecchiato, con l’aspetto di un uomo di circa ottant’anni, con tanto di bastone da passeggio, capelli bianchi. Persino il trucco delle mani era curato nel dettaglio, con grinze e macchie visibili. bad bunny arriving at met gala dresses as an old man pic.twitter.comWWFNjVNxM6 — (@BO613s) May 5, 2026 La trasformazione estrema non è stata una semplice provocazione fashion.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Bad Bunny sconvolge il Met Gala 2026: il look da anziano che lascia tutti senza parole (FOTO e VIDEO) Notizie correlate Bad Bunny, il nonno aristocratico al Met Gala 2026Le sue protesi sono state realizzate da Mike Marino, il truccatore che si è occupato anche di molti dei costumi più memorabili di Heidi Klum. Leggi anche: Al Met Gala 2026 Bad Bunny ha fatto pace con il suo futuro rugoso Contenuti e approfondimenti Bad Bunny, il re del reggaeton in Italia: a Milano i concerti del 2026Il re del reggaeton sta per tornare. Bad Bunny, nome d'arte di Benito Antonio Martínez Ocasio, ha annunciato il suo tour mondiale, che lo porterà anche in Italia, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano ... gazzetta.it Bad Bunny, il tour mondiale farà tappa anche a MilanoIl 17 luglio del prossimo anno il cantante portoricano sarà in concerto all’Ippodromo Snai LA MAURA di Milano per l’unica data italiana della tournée mondiale Dopo alcuni indizi disseminati in varie ... tg24.sky.it