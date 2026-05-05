Babysitter a Castellammare il percorso della Fondazione Oiermo

A Castellammare, la Fondazione Oiermo ha avviato un percorso dedicato alla formazione delle babysitter, con l’obiettivo di insegnare loro come prendersi cura dei bambini in modo più consapevole e strutturato. Il programma si concentra sull’acquisizione di competenze pratiche e metodologiche, offrendo alle partecipanti strumenti utili per gestire le esigenze dei bambini in modo responsabile. L’iniziativa si svolge in un arco di due minuti di lettura.

Tempo di lettura: 2 minuti Un percorso per imparare a prendersi cura dei bambini con metodo e consapevolezza. La Fondazione Oiermo apre le iscrizioni al “Percorso Baby-Sitter Professionale” che parte il prossimo 15 maggio. Sono trenta ore tra teoria e pratica per capire davvero cosa significa lavorare con i più piccoli. Niente lezioni astratte. Si comincia dalla psicologia: le tappe di sviluppo da 0 a 6 anni, la gestione del distacco al momento del saluto, come comunicare con i genitori e definire confini chiari. Durante il primo laboratorio si simula il colloquio e si costruisce una scheda conoscitiva da usare con le famiglie. Poi si entra metaforicamente in casa, ad altezza bambino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Babysitter, a Castellammare il percorso della Fondazione Oiermo Notizie correlate Leggi anche: Un percorso per connettere ricerca applicata e imprese della salute promosso da Confindustria e Fondazione Anthem Leggi anche: Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitter