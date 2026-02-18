Roma falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde | chiarito il caso della babysitter

A Monteverde, a falso allarme ha fatto temere un tentato rapimento, ma le indagini hanno chiarito tutto. La babysitter coinvolta ha spiegato di aver frainteso una situazione e di essere stata scambiata per una persona sospetta. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato che nessuno è stato sequestrato o aggredito. L’episodio si è verificato durante il primo giorno di lavoro della babysitter, che si è spaventata vedendo alcuni passanti avvicinarsi in modo strano. La paura si è diffusa tra i residenti, ma ora tutto è sotto controllo.

L’allarme è rientrato. Quello che sembrava un tentato rapimento in una scuola di Roma si è rivelato un equivoco: dopo alcuni giorni di verifiche, gli investigatori hanno ricostruito l’accaduto e chiarito che non c’è stato alcun pericolo per i bambini. Tutto è iniziato in un plesso scolastico del quartiere Monteverde, dove si trovano sia una scuola dell’infanzia sia una primaria. Una babysitter, una cittadina filippina sui 35 anni al primo giorno di lavoro, ha sbagliato ingresso ed è entrata nell’edificio errato mostrando sul cellulare una foto della bambina che doveva prendere, risalente però a qualche anno prima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitter Roma, il tentato rapimento di una bimba di 3 anni davanti a una scuola di MonteverdeUna donna bionda di circa 40 anni ha cercato di portare via una bambina di 3 anni davanti alla scuola Oberdan di Monteverde, a Roma, mercoledì pomeriggio. Roma, si finge babysitter per rapire una bambina da una scuola di Monteverde: “Aveva anche la sua foto sul telefono”Una donna si è presentata come babysitter a una scuola di Monteverde per rapire una bambina, portando con sé anche una sua foto sul telefono. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, valigia sospetta in via del Corso: è un falso allarme; Roma, falso allarme per una valigia abbandonata in via del Corso: situazione tornata alla normalità dopo l'arrivo degli artificieri; Roma, falso allarme per una valigia abbandonata in via del Corso: situazione tornata alla normalità dopo l'arrivo degli artificieri; Pomeriggio di paura al centro di Roma: tra le vie dello shopping scatta l’allarme bomba. Roma, falso allarme per una valigia abbandonata in via del Corso: situazione tornata alla normalità dopo l'arrivo degli artificieriMomenti di paura a Roma per una valigia trovata in mezzo alla strada in via del Corso. Il ritrovamento è avvenuto nelle ore del ... msn.com Roma, valigia sospetta in via del Corso: transennata l'areaUna valigia sospetta, abbandonata in strada, ha fatto scattare l'allarme in via del Corso, al centro di Roma. Il ritrovamento è avvenuto nelle ore del maggior afflusso per lo shopping nella zona. Sul ... roma.corriere.it Vero o falso sulla numismatica Scrivici nei commenti la risposta che più ti ha sorpreso Numismatica Stefanini, Via Jacopone da Todi 1 , Monte Sacro (Roma) 06 8953 3435 #numismaticastefanini #veroofalso #roma facebook