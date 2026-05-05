Baby bullo pizzicato con 60 grammi di hashish e denunciato

Nei primi giorni di maggio, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha fermato un ragazzo di 16 anni, proveniente dall’Est Europa e residente nel paese, all’interno di un parco cittadino. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, portando alla sua denuncia. L’episodio ha coinvolto un minorenne e si è svolto in un'area pubblica della città.

Nei primi giorni di maggio la Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati ha denunciato un giovane di 16 anni, originario dell’Est Europa e regolarmente presente sul territorio nazionale, colto in flagranza mentre deteneva sostanza stupefacente all’interno di un parco cittadino.Il blitzL’intervento è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Controlli antidroga, trovato con 20 grammi di hashish: denunciatoContinuano le attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti lungo la Costiera Amalfitana, da parte delle forze dell'ordine. Leggi anche: Spaccio a Como, fermato in via Carloni con 15 grammi di hashish: denunciato 34enne