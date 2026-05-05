Avigliano 234 firme per le scuole | polemica per il silenzio del Comune

A Avigliano, sono state raccolte 234 firme a sostegno delle scuole locali, ma il Comune non ha ancora fornito una risposta ufficiale. La questione riguarda principalmente gli interventi strutturali necessari per la scuola di Possidente, mentre resta aperta la domanda sul motivo del silenzio dell’amministrazione. La situazione ha generato polemiche tra i cittadini, che attendono chiarimenti e azioni concrete.

? Cosa scoprirai Perché l'amministrazione Mecca non ha ancora risposto alle 234 firme?. Quali interventi strutturali sono previsti per la scuola di Possidente?. Come influirà il calo demografico sulla gestione dei plessi nelle frazioni?. Chi garantirà la sicurezza dei trasporti scolastici per i bambini?.? In Breve Petizione depositata il 12 marzo 2026 con 234 firme di genitori e cittadini.. I consiglieri Claps, De Carlo, Sabia e Summa denunciano l'indifferenza dell'amministrazione.. Criticità riguardano trasporti scolastici, edifici di Possidente e calo demografico locale.. Il silenzio del Sindaco rischia di alimentare conflitti sociali nelle frazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avigliano, 234 firme per le scuole: polemica per il silenzio del Comune Notizie correlate Chieti, scuole chiuse il 13 e 14 aprile: ecco tutte le nuove disposizioni del ComuneIl Comune di Chieti chiarisce e integra l’ordinanza emanata nei giorni scorsi in vista della sospensione dell’erogazione idrica, definendo nel... Estate 2026, scuole chiuse? Ecco i centri estivi e le case vacanza del Comune di Milano: quando aprono le iscrizioniMilano, 11 marzo 2026 – La fine dell’anno scolastico, sebbene non imminente, si avvicina. Una raccolta di contenuti Si parla di: Avigliano, il sindaco ignora 234 cittadini: scaduto l’ultimatum sulla scuola nelle frazioni; Nuova scuola di Possidente e futuro plessi scolastici delle frazioni di Avigliano, intervento dei Consiglieri comunali Anthea Claps, Vitina Claps, Nicola De Carlo, Giovanni Sabia e Angelo Summa. Avigliano, il sindaco ignora 234 cittadini: scaduto l’ultimatum sulla scuola nelle frazioniÈ scaduto l’ultimatum di dieci giorni che un gruppo di cittadini, supportato da ben 234 firme, aveva rivolto al sindaco di Avigliano per ottenere un incontro urgente in merito alla gestione della ... basilicata24.it