Chieti scuole chiuse il 13 e 14 aprile | ecco tutte le nuove disposizioni del Comune
Il Comune di Chieti ha annunciato la chiusura delle scuole per il 13 e 14 aprile, aggiornando le disposizioni già adottate in precedenza. Contestualmente, è stata comunicata la sospensione dell’erogazione idrica per quei giorni, con dettagli specifici sulle misure che saranno applicate durante questa fase. La decisione riguarda le istituzioni scolastiche e i servizi pubblici, che resteranno chiusi o sospesi in queste date.
Il Comune di Chieti chiarisce e integra l’ordinanza emanata nei giorni scorsi in vista della sospensione dell’erogazione idrica, definendo nel dettaglio tutte le misure che saranno in vigore il 13 e 14 aprile.Il provvedimento conferma innanzitutto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Più di 24 ore senza acqua a Chieti: chiudono scuole, università e impianti sportivi, tutte le disposizioni del ComuneA seguito della comunicazione dell’azienda di gestione del servizio idrico Aca - Azienda Comprensoriale Acquedottistica, che ha annunciato un...
A Pescara scuole chiuse il 13 e 14 aprile per i lavori dell'Aca, firmata l'ordinanzaScuole chiuse a Pescara il 13 e 14 aprile per la temporanea interruzione del servizio idrico.
Temi più discussi: Maltempo, scuole chiuse a Chieti il 1° aprile: attivato il Coc; MALTEMPO: DOMANI SCUOLE CHIUSE A CHIETI | Notizie di cronaca; Emergenza meteo, a Chieti scuole chiuse e Comune in stato di allerta; Ordinanza del sindaco per il maltempo: mercoledì primo aprile scuole chiuse a Chieti.
Maltempo, scuole chiuse domani 1 aprile 2026: elenco aggiornato dei comuniLa lista dei comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per mercoledì 1 aprile 2026 a causa del Ciclone Erminio e dell'allerta rossa diramata dalla Protezione Civile ... skuola.net
Chieti: il sindaco chiude la primaria di via Lanciano allo scaloIl sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha predisposto un'ordinanza di chiusura della scuola primaria di Chieti Scalo in via Lanciano, Istituto Comprensivo 3, a seguito degli allagamenti causati dal malt ... rete8.it
Disponibile da subito Garage in affitto a Chieti Scalo centro, in zona mediterraneo (palazzina dietro campus X) a pochi passi dall'università e dall’ospedale, ubicato in Via Strada dell’acquedotto 70, in un condominio tranquillo e residenziale. Il garage sviluppa - facebook.com facebook
A Chieti potrebbero salire a sei i candidati sindaco x.com