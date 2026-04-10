Chieti scuole chiuse il 13 e 14 aprile | ecco tutte le nuove disposizioni del Comune

Il Comune di Chieti ha annunciato la chiusura delle scuole per il 13 e 14 aprile, aggiornando le disposizioni già adottate in precedenza. Contestualmente, è stata comunicata la sospensione dell’erogazione idrica per quei giorni, con dettagli specifici sulle misure che saranno applicate durante questa fase. La decisione riguarda le istituzioni scolastiche e i servizi pubblici, che resteranno chiusi o sospesi in queste date.