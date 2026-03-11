A Milano, le iscrizioni ai centri estivi e alle case vacanza comunali per l’estate 2026 stanno per aprirsi, mentre si avvicina la fine dell’anno scolastico. La città si prepara a gestire le esigenze di famiglie e studenti, con le strutture che si organizzano in vista delle prossime settimane. Tra festività, ponti e consultazioni popolari, l’attesa per l’avvio delle attività cresce.

Milano, 11 marzo 2026 – La fine dell’anno scolastico, sebbene non imminente, si avvicina. Tra referendum, festività di Pasqua e possibili Ponti, l’ultima campanella non è poi così lontana. Stando al calendario scolastico regionale “ le lezioni terminano l’8 giugno 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia ”. Per migliaia di famiglie milanesi (e non solo) queste settimane saranno fondamentali per pianificare i mesi estivi, considerando che le scuole saranno chiuse da inizio giugno fino a inizio settembre. Come organizzare questo periodo dal momento se i genitori lavorano e possono concedersi due o massimo tre settimane di ferie? Il conto è presto fatto: resta oltre il 60% dell’estate da “coprire”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estate 2026, scuole chiuse? Ecco i centri estivi e le case vacanza del Comune di Milano: quando aprono le iscrizioni

