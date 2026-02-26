Aggrediscono minorenne in stazione | arrestati due 19enni ad Avezzano

Due giovani di diciannove anni sono stati fermati ad Avezzano dopo aver aggredito un minorenne in stazione. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato i fatti e hanno contribuito all’identificazione degli autori. La polizia ha intercettato i sospetti poco dopo e li ha portati in questura per ulteriori accertamenti. L’episodio si è verificato nel sottopassaggio ferroviario della città.

Decisive le telecamere di sorveglianza nel sottopassaggio ferroviario, la Polizia blocca i presunti responsabili in pochi minuti e recupera parte della refurtiva Intervento rapido della Polizia di Stato ad Avezzano, dove due giovani di 19 anni, entrambi stranieri, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati con l'accusa di rapina in concorso ai danni di un minorenne.