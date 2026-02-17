Ladri al cimitero Rubati i metalli dalle lapidi
Nelle ultime notti, alcuni ladri hanno saccheggiato il cimitero di Dairago, portando via rame e altri metalli dalle lapidi. Per entrare nel camposanto, hanno forzato anche un ingresso di servizio, probabilmente per evitare i controlli. Un residente vicino ha notato movimenti sospetti nelle ore notturne e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.
Nelle ultime notti ignoti hanno preso di mira il camposanto di Dairago, portando via rame e altri metalli dalle lapidi, forzando perfino un ingresso di servizio pur di entrare. Un gesto che va oltre il danno materiale: è uno sfregio al silenzio, alla memoria, al rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie. A rendere noto l’episodio è stata la sindaca Paola Rolfi (nella foto), che non ha nascosto l’amarezza: "Nelle ultime notti si sono verificati furti di arredi di alcune lapidi. Si tratta di un gesto inaccettabile che suscita profonda indignazione, per la sacralità del luogo. Purtroppo non è un caso isolato: episodi analoghi si sono verificati anche in cimiteri limitrofi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Furto e devastazione nel cimitero di Tuturano: rubati i portafiori in ottone dalle lapidi
Ladri scatenati al cimitero: lapidi spaccate per rubare statue e oggetti in bronzo
Nel cimitero di Capriolo, sabato sera, ignoti hanno forzato l'ingresso e, con un furgone, hanno rubato statue in bronzo da diverse tombe.
Sora, ladri in azione al cimitero. Sono riusciti a portar via un decespugliatore, un soffione, due frullini e un caricabatterie per ricaricare il trapano. Il totale della refurtiva è di circa tremila euro.
Ladri al cimitero di Montegranaro. Rubati rame e grondaie, tanti danni. Hanno trafugato le grondaie e i discendenti in rame sia nella parte monumentale (nel loggiato) del civico cimitero, sia in alcuni blocchi della parte più recente.
