ladri al cimitero rubati i metalli dalle lapidi

Nelle ultime notti ignoti hanno preso di mira il camposanto di Dairago, portando via rame e altri metalli dalle lapidi, forzando perfino un ingresso di servizio pur di entrare. Un gesto che va oltre il danno materiale: è uno sfregio al silenzio, alla memoria, al rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie. A rendere noto l’episodio è stata la sindaca Paola Rolfi (nella foto), che non ha nascosto l’amarezza: "Nelle ultime notti si sono verificati furti di arredi di alcune lapidi. Si tratta di un gesto inaccettabile che suscita profonda indignazione, per la sacralità del luogo. Purtroppo non è un caso isolato: episodi analoghi si sono verificati anche in cimiteri limitrofi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel cimitero di Capriolo, sabato sera, ignoti hanno forzato l’ingresso e, con un furgone, hanno rubato statue in bronzo da diverse tombe.

