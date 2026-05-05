Una modella italiana scomparsa a New York aveva presentato una denuncia contro Epstein. La notizia ha attirato l’attenzione delle autorità italiane e internazionali, mentre il caso si inserisce in un quadro più ampio di indagini e segnalazioni riguardanti la vicenda. La ragazza, originaria di una provincia veneta, era stata vista l’ultima volta nella Grande Mela, in circostanze ancora da chiarire.

Il caso della scomparsa della modella italiana sta scuotendo l’opinione pubblica e le autorità diplomatiche internazionali, delineando un giallo dai contorni inquietanti che collega la quiete della provincia veneta alle luci e alle ombre di Manhattan. La donna, cinquantenne con una carriera avviata come modella e imprenditrice nel settore immobiliare, è svanita nel nulla lasciando la propria famiglia in un profondo stato di angoscia. Il contesto in cui matura questo evento non è quello di una sparizione ordinaria, poiché il nome della donna è indissolubilmente legato a una delle vicende giudiziarie più scandalose degli ultimi decenni, ovvero il sistema di abusi orchestrato dal finanziere Jeffrey Epstein.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Aveva denunciato Epstein”. Modella italiana scomparsa a New York, è arrivata adesso la notizia

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