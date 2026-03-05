Bologna, 5 marzo 2026 – Un libro per tenere viva la memoria, per rinforzare l’impegno civile e per fare capire che questi due sono ingredienti fondamentali per la tenuta e il funzionamento delle istituzioni democratiche: è il volume ‘A partire da Marzabotto. Fare politiche della memoria tra impegno civile e istituzioni’ di Andrea De Maria, deputato Pd ed ex sindaco di Marzabotto, curato da Eloisa Betti, che sarà presentato venerdì 6 marzo alle 18 alle Librerie Coop Ambasciatori di via Orefici (dialogheranno con l’autore, la curatrice, Carlo Galli e Albertina Soliani; mentre saranno presenti Valter Cardi, Valentina Cuppi, Andrea Marchi; modera il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Politiche della memoria e impegno civile: il libro di Andrea De Maria

