Avellino Truffa di biglietti online per un concerto | denunciato 24enne

A Avellino, un giovane di 24 anni è stato denunciato dopo aver venduto un biglietto falso per un concerto tramite social. La vittima ha pagato 61 euro, ma il biglietto acquistato si è rivelato contraffatto. La truffa è stata scoperta e comunicata alle autorità, che stanno proseguendo le indagini. Nessun ulteriore dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Acquisto su social si rivela una truffa: la vittima paga 61 euro per un biglietto risultato contraffatto. Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 24enne della provincia di Ancona per “ truffa ”. Nella circostanza, una donna del posto, dovendo acquistare un biglietto per un concerto di un cantante, è stata attratta da un’offerta pubblicata su una piattaforma social, effettuando il pagamento di circa 61euro. Ricevuta la somma pattuita, il proponente ha fatto recapitare all’acquirente un biglietto risultato contraffatto rendendosi successivamente irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il venditore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avellino. Truffa di biglietti online per un concerto: denunciato 24enne Notizie correlate Meda: giovane vittima di una truffa online, venduti falsi biglietti per un concertoCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Biglietto falso per concerto: truffata una donna, denunciato 24enneTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 24enne della... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Paga due euro per evitare la multa di 120 euro: Sms non proviene da Gtt; Fingevano di chiedere indicazioni per distrarre gli automobilisti: sgominata banda di ladri; Nella regione si gioca tanto, soprattutto online, modalità che ci rende primi in Italia; Serie D, Chieti-Giulianova: 350 biglietti a disposizione dei tifosi giallorossi. Truffa sulle auto a noleggio, coinvolte 21 persone: danni per oltre 1,4 milioni di euro e più di 80 automobilisti ignari https://www.freepressonline.it/2026/05/05/auto-di-lusso-sparite-e-rivendute-maxi-truffa-da-14-milioni/ - facebook.com facebook Ingannata dal marito, 13 anni per chiudere le nozze truffa. L'incubo di una donna per ottenere il divorzio. Appello a Mattarella. #ANSA x.com