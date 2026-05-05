Avellino Fabrizio Patrizi si candida al Consiglio comunale

Fabrizio Patrizi ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del Comune di Avellino nel 2026. La sua proposta si concentra sulla necessità di rendere la città più attrattiva per i giovani qualificati che si formano in altre città italiane o all’estero. Patrizi ha sottolineato l’obiettivo di fermare l’emorragia di talenti che, a suo avviso, sta impoverendo la comunità locale.

Fabrizio Patrizi candidato alle elezioni amministrative del Comune di Avellino 2026. Avellino deve diventare una città capace di riattrarre e trattenere i giovani qualificati che si formano nelle altre città italiane o all’estero, interrompendo questa emorragia di talenti che sta impoverendo la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Amministrative ad Avellino, Leonardo Festa si candida al Consiglio comunale Leggi anche: Elezioni Arezzo, Fabbri Nitti (Forza Italia) si candida al Consiglio Comunale Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nello Pizza kandidiert als Bürgermeister von Avellino; Avellino, la corsa a sindaco entra nel vivo: ecco tutte le liste; Avellino al voto, è sfida Nargi-Festa-Pizza: le liste; Elezioni amministrative di Avellino, liste e candidati: l’elenco completo. Fabio Patrizi - facebook.com facebook