Avellino cerca sindaco — astenersi visionari burocrati e veggenti

A pochi giorni dal voto, il primo dibattito tra i candidati al sindaco di Avellino si è svolto in circa trenta minuti. Tre uomini si sono confrontati davanti a un pubblico che seguiva l’evento attraverso uno schermo, mentre i temi discussi hanno riproposto alcune delle questioni già affrontate nelle occasioni precedenti. La breve durata e le modalità dell’incontro hanno lasciato una sensazione di déjà vu, senza offrire risposte definitive.

Il primo dibattito elettorale di Avellino è durato mezz'ora. Tre candidati, un capoluogo che osserva davanti lo schermo, e la sensazione precisa di aver già visto questo film — solo che non ricordi come finisce, e non è un buon segno. Nello Pizza era il più preparato. Dati, sistemi, coordinamento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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