Piantedosi a cena con Benigni | il centrodestra cerca il candidato sindaco ideale per Avellino

Ieri sera ad Avellino, si sono incontrati a cena Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e Fabio Benigni, presidente dell'Ordine degli avvocati. I due si sono scambiati uno sguardo e si sono seduti a tavola, senza ulteriori dettagli sulla conversazione. La presenza di Piantedosi nella città è stata notata da alcuni osservatori, mentre il centrodestra sta cercando un candidato sindaco per la prossima amministrazione.

Ieri sera ad Avellino, a tavola, Matteo Piantedosi e Fabio Benigni si sono guardati in faccia. Il ministro dell'Interno da una parte, il presidente dell'Ordine degli avvocati dall'altra. In mezzo, una domanda sola: Benigni si candida a sindaco alle comunali di maggio?L'occasione l'ha costruita il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Avellino, Benigni possibile candidato sindaco senza Forza Italia Leggi anche: Avellino, Pd in cerca del candidato sindaco. Pizza: «Non sono il candidato, ma mai dire mai» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Piantedosi a cena con Benigni: il centrodestra cerca il candidato sindaco ideale per Avellino; La trincea di Piantedosi: Domani sarò in aula. Schlein: adesso spieghi; Benigni candidato, confronto a cena con il Ministro: entro domani si decide; Arriva il G3, a Mirabella incontro tra i Ministri degli Interni di Francia, Germania ed Italia. Claudia Conte: «Relazione con Piantedosi? Non nego». Lui rassicura Meloni: vicenda personale, nessun ruolo dietro incarichiI fatti: Claudia Conte, giornalista e autrice di libri, opinionista tv, sostiene in un’intervista al sito Money.it di avere una relazione con il ministro ... ilmattino.it Meloni aveva avvisato Piantedosi, Salvini punta il Viminale: Se c’è il rimpasto è mioLa premier nel pomeriggio lo riceve a palazzo Chigi. Sospetti incrociati nel governo. L’ipotesi di un bis se cambia il ministro ... repubblica.it Matteo Piantedosi added a new photo. - Matteo Piantedosi facebook Ieri a Roma #Piantedosi ha incontrato il capo milizia libico Imad Trabelsi, che ricopre attualmente il ruolo di Ministro degli Interni nel governo di Tripoli. Tema: la gestione dei flussi migratori. Ma dietro la parola “gestione” si nasconde una realtà denunciata da a x.com