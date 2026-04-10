Avellino il centrosinistra cerca il candidato sindaco | lunedì la direzione provinciale decide

Il Partito Democratico della provincia di Avellino non ha trovato un accordo durante il vertice di questa mattina a Salerno sulla scelta del candidato sindaco per la città. Nessun nome è stato presentato e non sono stati raggiunti accordi tra le forze del centrosinistra. La decisione finale sulla candidatura sarà presa dalla direzione provinciale in programma per lunedì. La situazione rimane aperta in vista delle prossime elezioni comunali.

Nessun accordo, nessun nome. Il Partito Democratico irpino esce a mani vuote dal vertice di questa mattina a Salerno: nessuna intesa è stata raggiunta sul candidato sindaco per Avellino. Il confronto, ospitato nella sede regionale alla presenza del segretario regionale Piero De Luca e dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Farrell candidato sindaco, il Pd si sfila: "Deciderà la direzione provinciale"Sarà Massimiliano Farrell, 23 anni, lomellino di padre inglese, il candidato della sinistra alle prossime elezioni amministrative di primavera. Centrosinistra al lavoro per le liste, il centrodestra 'cerca' il candidato sindacoPotrebbero essere 8 o 9 le formazioni a sostegno della Iodice mentre le divisioni interne rischiano di spaccare l'asse Lega-Fdi-Fi. Temi più discussi: Avellino, è tempo di scelte: il centrosinistra a un bivio; Avellino. Noi di Centro, rinviato il tavolo di Centrosinistra; Avellino è di centrosinistra, il centrodestra sia unito o perderà ancora; Amministrative 2026, a maggio voto in 15 capoluoghi: Salerno e il possibile 'grande ritorno' di De Luca. Avellino, Giordano pronto alla sfida: raffica di manifesti in cittàManifesti giganti, rigorosamente senza simbolo di partito, foto da santino elettorale. Così Nicola Giordano prende il largo nel silenzio che sta contraddistinguendo il centrosinistra a pochi mesi ... ilmattino.it Avellino, Festa: «Colpevole di amare la città», tornano i manifesti in cittàGianluca Festa si dichiara colpevole di amare Avellino. L'ex sindaco avvia la sua campagna elettorale tappezzando la città di manifesti giganti in cui, questa volta, non compare il suo volto ma le ... ilmattino.it Tanta l'affluenza per l'assemblea pubblica organizzata nella serata di ieri dalla Curva Sud dell'Avellino. "Per un calcio giusto e popolare" slogan per far firmare la petizione a favore dei tifosi - facebook.com facebook #GdiF #Avellino #ROAN #Napoli effettuato un intervento di soccorso sul Monte Cervati. Recuperati due alpinisti dispersi. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com