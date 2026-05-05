Alta Velocità Napoli–Bari abbattuto ad Apice l’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta

È stato completato lo scavo del tunnel più lungo del lotto Apice–Hirpinia nell’ambito del progetto alta velocità Napoli–Bari. Nella giornata di oggi, è stato abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta, situata ad Apice. L’intervento rientra nelle attività di realizzazione della linea ad alta velocità, che prevede anche uno scavo di circa 6,5 chilometri nel tratto in questione.

Lo scavo è stato portato avanti dalla TBM “Futura”, operativa in continuo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, che ha completato l’avanzamento in 18 mesi, con una velocità media di 16 metri al giorno e punte superiori ai 29 metri. Nel corso delle lavorazioni sono stati installati oltre 32.500 conci prefabbricati per il rivestimento definitivo del tunnel. I lavori della Galleria Rocchetta sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione lavori di FS Engineering, al gruppo Webuild. Si tratta del secondo tunnel completato sul lotto Apice–Hirpinia, dopo quello di Grottaminarda. Entro l’estate è previsto l’avvio dello scavo della Galleria Melito, lunga circa 4,4 chilometri.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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